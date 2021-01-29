Оксана Лаврентьева, Снежана Георгиева, Полина Киценко и другие в финальном лукбуке Alexander Terekhov

29.01.2021, 18:38, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Надежда Оболенцева, Снежана Георгиева, Екатерина Мухина, Полина Киценко и Оксана Лаврентьева представили финальную коллекцию Alexander Terekhov – в июне прошлого года было объявлено о закрытии бренда. В линию вошли как уже полюбившиеся, знаковые для марки лаконичные платья, так и модели, которые были выпущены впервые. Среди них – вечерние корсетные платья для самых важных событий, платья с кейпом, коктейльные платья-бюстье и классические платья из струящейся ткани в актуальных цветах сезона.

Полина Киценко и Оксана Лаврентьева Оксана Лаврентьева Полина КиценкоCasual-направление представлено легкими платьями и блузами, классическими рубашками из хлопка, топами из трикотажа и платьями с сезонным флористическим принтом. Верхняя одежда представлена несколькими моделями плащей из метализированной ткани в актуальном золотом, фиолетовом и цвете фуксия. Важное место в коллекции заняла отдельная линяя с французской вышивкой ришелье, которая состоит из платьев разной длины и фасона, юбок и рубашек в белом и черном цветах.

Снежана Георгиева и Екатерина Мухина Снежана Георгиева Екатерина Мухина Надежда Оболенцева