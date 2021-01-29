В НБУ рассказали, когда украинская экономика выйдет из коронакризиса

29.01.2021, 18:32, Новости дня

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В 2021 году украинская экономика наверстает потери, вызванные пандемией коронавируса. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины за январь.

В первой половине 2021 года Нацбанк прогнозирует всплеск инфляции, по итогам года она составит 7%. Причиной этому – низкие урожаи в 2020 году, подорожание энергоресурсов и дальнейший рост потребительского спроса. Дополнительным фактором станет повышение минимальной зарплаты (на 20% – в январе, в декабре – еще на 8,3%). В Национальном банке ожидают, что в 2022–2023 году инфляция в Украине снизится и закрепится на уровне 5%.

В НБУ заявили, что будут использовать гибкость режима инфляционного таргетирования, допуская временное отклонение инфляции от целевого диапазона 5% ± 1 п.п. для быстрого восстановления экономики после коронакризиса. В то же время, Национальный банк готов повышать учетную ставку для приведения инфляции к цели.

По данным Нацбанка, после сокращения на 4,4% в прошлом году, украинская экономика будет расти на уровне около 4,2% в 2021 году и 4% – в среднесрочной перспективе.

Главным драйвером роста валового внутреннего продукта будет частное потребление, оно будет увеличиваться благодаря дальнейшему росту доходов населения, отметили в НБУ. Восстановлению экономики также будет способствовать активизация инвестиционной деятельности на фоне роста мировой экономики и улучшения настроений бизнеса.

В 2021 году НБУ прогнозирует снижение уровня безработицы в Украине до 9,1% и рост уровня доходов граждан. Ожидается, что в текущем году номинальная зарплата вырастет на 16,6%, а реальная – на 8,3%, в 2022 году – на 9,3% и 3,6% соответственно.

Обновленный макроэкономический прогноз актуален при условии продолжения сотрудничества с МВФ и отсутствии жестких карантинных ограничений как в Украине, так и в мире, подчеркнули в Нацбанке.

В январе Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году. По мнению аналитиков банка, в 2021 году экономика Украины вырастет на 3%, в 2022-м – на 3,1%.

По оценкам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, падение ВВП Украины по итогам I квартала 2021 года может достичь 3%.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко сообщал, что в 2021 году глобальная экономика постепенно восстановится, что приведет к восстановлению и положения Украины.

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