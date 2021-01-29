Анатолий Анатолич рассказал, во сколько впервые попробовал алкоголь и какие напитки предпочитает сейчас

29.01.2021, 18:32, Новости дня

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36-летний украинский ведущий Анатолий Анатолич в комментарии изданию “ГОРДОН” рассказал, что впервые попробовал спиртные напитки 17 лет назад.

По словам ведущего, он уважительно относится к алкоголю.

“Впервые попробовал в девятнадцать лет. Сейчас могу позволить себе выпить белого вина Совиньон-блан либо хорошего виски”, – признался Анатолий Анатолич.

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Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)

Настоящее имя Анатолия Анатолича – Анатолий Яцечко. Он родился в 1984 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил учетно-экономический факультет Криворожского экономического института. В студенческие годы играл в КВН, был капитаном сборной команды Кривого Рога. Во время учебы работал на местной радиостанции, вел корпоративы.

В 2006 году переехал в Киев. Вначале работал ведущим на радиостанции “Хит FM”, затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, “1+1”, “Прямий”.

Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале “Украина”. Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал “Зе Интервьюер”, где выкладывает интервью с известными людьми.

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