Компания Spotify запатентовала технологию распознавания эмоций

29.01.2021, 18:28, Новости дня

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Сделан еще один важный шаг в развитии искусственного интеллекта, отмечают эксперты. Компания Spotify запатентовала особую технологию, при помощи которой электронное устройство сможет распознать эмоции пользователя.

Анализ проводится по комплексу разных факторов, указывающих на эмоциональное состояние человека. Это и интонация голоса, и ритм «стука по клавишам», и многое другое.

Кроме того, новая технология способна почти безошибочно определять наличие акцента, а также пол и возраст человека. В патентной документации не указана сфера применения, однако эксперты полагают, что она может быть очень широка, начиная от ограничений общения в соцсетях и заканчивая допуском к работе.