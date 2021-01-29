 

Эксперт рассказал, как в РФ воруют деньги из банкоматов

29.01.2021, 18:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Похищение денег из российских банкоматов происходит, как правило, при помощи банального мошенничества, сообщил Максим Костиков, под руководством которого работает исследовательская группа Positive Technologies.

Как ни странно, переход банковских систем на Windows 10 даже упростил задачу злоумышленников, отмечает эксперт. По-прежнему остается актуальной black box, когда преступники используют компьютерную шину.

В целом же, за последнее время риски похищения денег из банкоматов, которые всегда считались хорошо защищенными терминалами для хранения наличности, увеличились. Проблема в том, что системы защиты на данном этапе немного отстали от уловок преступников, чем последние успешно пользуются.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Кириенко назвал креативные индустрии драйвером экономического развития

28.07 / Заболевшая коронавирусом медсестра обнаружила странный симптом

15.09 / Международные правозащитники обвинили Минск в массовых арестах и пытках

31.12 / В США умер серийный убийца, признавшийся в причастности к смерти 93 женщин

17.01 / Эксперт оценил возможность иностранного финансирования штурма Капитолия

02.09 / Шотландия планирует провести новый референдум о независимости

17.08 / В Ростове-на-Дону 50 учителей получили жилье

05.11 / Стали известны даты и формат финала конкурса IT-специалистов «Цифровой прорыв»

27.08 / В Украине обновили карантинное зонирование. Ивано-Франковск попал в “красную” зону

25.06 / Многократный рекордсмен НБА Картер объявил о завершении карьеры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска