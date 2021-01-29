Эксперт рассказал, как в РФ воруют деньги из банкоматов

29.01.2021, 18:28, Новости дня

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Похищение денег из российских банкоматов происходит, как правило, при помощи банального мошенничества, сообщил Максим Костиков, под руководством которого работает исследовательская группа Positive Technologies.

Как ни странно, переход банковских систем на Windows 10 даже упростил задачу злоумышленников, отмечает эксперт. По-прежнему остается актуальной black box, когда преступники используют компьютерную шину.

В целом же, за последнее время риски похищения денег из банкоматов, которые всегда считались хорошо защищенными терминалами для хранения наличности, увеличились. Проблема в том, что системы защиты на данном этапе немного отстали от уловок преступников, чем последние успешно пользуются.