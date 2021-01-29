 

Ученые изобрели терапию, эффективную при СПИДе

29.01.2021, 18:18, Разное
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Рустем Исламов, заведующий кафедрой медицинской биологии и генетики КГМУ, сообщил, что исследователи разработали терапию, которая может быть эффективной при СПИДе. Новейшую разработку планируют использовать и для терапии болезней сердца, нейротравм, инсульта и даже вирусных заболеваний.
Эксперт объяснил, что человек должен сдать кровь, из которой получат лейкоконцентрат. Далее в емкость с лейкоконцентратом вводят терапевтические гены, а на следующее утро больному вводят подкожно, внутривенно или внутримышечно его лейкоциты, которые обогащены генетическим материалом. Подобный метод лечения применяется только в случаях, когда точно ясно, какая же молекула необходима больному. При болезнях сердца уместно вводить молекулы, которые обеспечивают формирование сосудов крови, а при переломах костей нужны молекулы, стимулирующие срастание обломков.

Люди, которые больны СПИДом, имеют слабый иммунитет и нуждаются в генах, кодирующихся эндогенными антибиотиками и тогда организм человека может активно бороться с бактериальными, грибковыми, вирусными инфекциям. Специалист сообщает, что исследователи стараются работать со стволовыми клетками или зрелыми клетками. Они используют инкубаторы, ламинары, культуральные среды. Доктор сообщает, что все происходит в контейнере для крови без добавок молекул животного происхождения и антибиотиков. Исследователи называют инъекцию своими лейкоцитами безопасным и экономным способом генной терапии.

Источник: www.tatar-inform.ru



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