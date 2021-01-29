Лечение ультразвуком вернуло сознание пациентам в состоянии бодрствующей комы

29.01.2021, 18:16, Разное

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Что такое состояние минимального сознания

В состоянии минимального сознания (бодрствующей комы) из-за тяжелого повреждения головного мозга человек почти полностью перестает реагировать на окружающее. Оно развивается после повреждения головного мозга (травматического, при инсульте и некоторых других болезнях). Это состояние отличается от вегетативного тем, что минимальная осознанность у человека сохраняется. Например, он может следить глазами за чем-либо или реагировать на голос.

Состояние минимального сознания часто развивается после комы, при которой человек находится полностью без сознания и не реагирует на голос или боль. В одних случаях состояние минимального сознание может быть шагом к выздоровлению, но нередко человек не выходит из него. Его считают необратимым, если пациент не приходит в себя в течение нескольких лет.

Это лечится?

Примеры выздоровления существуют, но средств для лечения состояния минимального сознания практически нет. Пациенту требуется полный уход, включая искусственное кормление, профилактику пролежней, гигиену и так далее.

Улучшению состояния пациентов может способствовать сенсорная стимуляция, информирует сайт Национальной службы здравоохранения Великобритании. Людям показывают фотографии, фильмы, проигрывают музыку, дают нюхать любимые запахи. Эффективность этого метода неизвестна.

Стимуляция мозга

Различные методы стимуляции мозга для лечения состояния минимального сознания использовались только в маленьких исследованиях. Ранее ученые добились положительных результатов, стимулируя таламус при помощи введенных в мозг электродов. Однако это сложный инвазивный метод, что затрудняет его широкое применение. Кроме того, он показал слабый эффект при лечении хронических пациентов.

Таламус – часть мозга, которая играет роль в поддержании сознания. Он информирует информацию об окружающем мире другим отделам мозга. Воздействуя на него, ученые надеются достичь восстановления комплексной работы мозга, которая требуется для восстановления когнитивных функций.

В 2016 году группа исследователей из Калифорнийского университета описала улучшение у 25-летнего пациента, который оставался в минимально сознательном состоянии несколько недель. Ученые лечили его при помощи стимуляции таламуса ультразвуком. Пациент вернулся в сознание и стал понимать речь. Однако ученые не исключали, что это выздоровление было спонтанным, и случайно совпало с курсом экспериментального лечения.

В новом исследовании та же группа исследователей опробовала свой метод на трех пациентах.

Два из трех человек пришли в сознание

Ученые провели трем пациентам в состоянии минимального сознания стимулирование мозга ультразвуком – две десятиминутные сессии с промежутком в неделю.

Первый пациент, 56-летний мужчина, находился в состоянии минимального сознания в течение 14 месяцев после инсульта. После лечения ультразвуком он стал последовательно реагировать на простые команды врачей и на имена родственников. Он смог кивать или качать головой в ответ на вопросы. К нему вернулась способность оперировать двумя предметами сразу (например, бумагой и ручкой). Однако через несколько месяцев мужчина снова вернулся в состояние минимального сознания.

Вторая пациентка, женщина 50 лет, была в состоянии минимального сознания уже два с половиной года после остановки сердца (она была реанимирована). До лечения она не реагировала ни на какие команды, но после стимуляции стала отвечать, двигая пальцем и головой. Кроме того, она стала узнавать предметы. Это улучшение состояние продлилось шесть месяцев.

Третий пациент – мужчина 58 лет, который пострадал в автомобильной аварии пять с половиной лет назад – на стимуляцию мозга ультразвуком не отреагировал. Ученые предположили, что у него было нарушено соединение таламуса с другими частями мозга.

Авторы исследования высказали гипотезу, что новый метод лечения может помочь определенной группе пациентов, у которых таламус не поврежден.

«Нашим пациентам даже способность общаться с любимыми людьми, хоть и в ограниченном виде, может дать возвращение части их социального окружения… и частичного восстановления независимости», – сказал LiveScience профессор Мартин Монти (Martin Monti), соавтор исследования.

Ученые называют свои новые данные предварительными. В будущем им предстоит уточнить, как сила и продолжительность ультразвука влияют на эффект лечения, какие пациенты лучше реагируют на него. Стимуляция ультразвуком остается экспериментальным методом лечения. В лучшем случае оно может быть одобрено к широкому применению через несколько лет.