Для участия в митингах понадобится запись на портале Госуслуг

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29.01.2021, 18:11, Разное
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Группа депутатов Государственной думы предложила отрегулировать процесс проведения митингов, шествий и демонстраций, предоставив гражданам возможность проводить массовые мероприятия посредством записи на Госуслугах. Инициатива находится на стадии рассмотрения.

Для получения возможности посетить митинг нужно ввести свои паспортные данные при получении услуги, и уже на митинге по требованию сотрудников правоохранительных органов показать паспорт. Нарушителям процедуры может грозить задержание.

«Чтобы исключить факт проведения незаконных массовых акций и умаления права граждан на свободу собраний, депутаты выдвинули компромиссную инициативу. Когда примут решение, мы сможем регистрировать на одну акцию по 500 – 1000 человек. В следующем году количество мест может увеличиться до 1500», – заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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