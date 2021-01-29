 

Конкурсанты “Большой перемены” помогут волонтерам #МыВместе

29.01.2021, 18:04, Разное
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С инициативой выступили конкурсанты “Большой перемены” из Дагестана, Курска, Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тамбовской области. Они сняли видеоролик и рассказали о добрых делах: отнести продукты пожилым родственникам, поведать о мерах, которые помогут защитить иммунитет, принять участие в поэтическом марафоне.

В рамках акции “Добрая суббота” ребята поддержат волонтеров общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Они помогут рассказать о вакцинации от коронавирусной инфекции.

В ходе флешмоба “Мы вместе с заботой” школьники расскажут о своих делах. Они будут публиковать видеоролики в соцсетях и объяснят важность заботы о себе и близких. Ролики опубликуют под хэштегами #ДобраяСуббота #МыВместеСЗаботой #БольшаяПеремена.

Также конкурсанты и все школьники могут поучаствовать в поэтическом марафоне “Подружись с антителами”. Он стартует в сообществе “Большой перемены” в соцсети “ВКонтакте”.

В воскресенье школьники и их родители смогут принять участие в акции “Воскресенье с семьей”. Вместе с волонтерами они отнесут продукты пожилым родственникам и соседям.

“Большая перемена” – проект президентской платформы “Россия – страна возможностей”. В первом сезоне участвовали более миллиона школьников из всех регионов. Новый сезон начнется 28 марта.



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