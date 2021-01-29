 

Политолог Карбалевич о переменах в поведении Лукашенко: Пришел к выводу, что одержал победу

29.01.2021, 18:04, Разное
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Белорусский лидер на днях заявил, что объявит политическую амнистию, если ему покажут хотя бы одного политзаключенного в республике. При этом в октябре прошлого года Александр Лукашенко лично встречался с политзаключенными в СИЗО и даже отпустил некоторых на свободу.

Изменения в риторике президента прокомментировал эксперт Валерий Карбалевич. По его словам, осенью в стране шли массовые протесты, на улицы выходили сотни людей, а Москва требовала от него решить проблему. Сегодня же ситуация другая.

Лукашенко пришел к выводу, что одержал победу над протестующими, и демонстрации больше не повторятся. Глава страны уверен: сегодня он может делать со страной все, что захочет. “Отсюда перемены в настроениях, планах”, – подчеркнул Карбалевич.

По данным “Белорусской газеты”, в ближайшие два месяца будут внесены изменения в Уголовный и Административный кодексы республики. Александр Лукашенко всерьез намерен разобраться со всеми инакомыслящими и недовольными в стране.

“Формируется политический режим, который будет более жестоким, чем тот, который был до выборов”, – подчеркнул Карбалевич.



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