 

Зеленскому предложили больше не возлагать цветы к Могиле Неизвестного солдата в Киеве

29.01.2021, 17:46, Новости дня
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Правительство Украины предложило президенту Владимиру Зеленскому больше не возлагать цветы к памятнику Неизвестному солдату в Киеве во время государственных визитов иностранных лидеров.

В украинском кабмине предложили во время официального или государственного визита предусмотреть церемонию возложения главой иностранного государства, парламента или правительства цветов к одному из памятников защитникам Украины, а не венка к Могиле Неизвестного солдата в Киеве, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что речь идет о памятниках воинам, погибшим во Второй мировой, во время проведения международных операций по поддержанию мира и безопасности, участия в силовой операции в Донбассе или мерах по обеспечению национальной безопасности и обороны.

Также в кабмине предложили предусмотреть изменения в церемонии инаугурации президента страны таким образом, чтобы она включала возложение венка к вышеуказанным памятникам, а не к Могиле Неизвестного солдата.

С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.



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