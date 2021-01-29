 

Названы сроки окончания доклинических испытаний вакцины от COVID в виде йогурта

29.01.2021, 17:46, Новости дня
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Доклинические испытания российской вакцины от коронавируса в виде йогурта должны быть завершены к концу 2021 года, сообщил директор Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александр Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас стадия у нас проходит доклинических исследований, мы готовы в этом году доклинические исследования завершить», – передает ТАСС сообщение Дмитриева.

Как отметил директор ИЭМ, клинические исследования вакцины потребуют дополнительного финансирования. По его словам, вакцина будет представлять собой кисломолочный продукт на основе штамма пробиотика, полученного путем клонирования фрагментов генов патогенных микроорганизмов – бактерий или вирусов. Вакцина разрабатывается петербуржским НЦМУ «Центр персонализированной медицины», кроме того, в разработке участвуют Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова и Институт экспериментальной медицины Министерства науки и высшего образования.

Вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин рассказал, что ученые петербургского Института экспериментальной медицины ученые разрабатывают вакцину от коронавирусной инфекции, которая может вводиться в организм в виде кисломолочного продукта. Разрабатываемый препарат относится к типу мукозальных вакцин, вводящихся в организм через рот, в виде аэрозолей или инстилляций.



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