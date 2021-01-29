От косметики Холзи до инклюзивного парфюма: бьюти-дайджест недели

29.01.2021, 17:44, Разное

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about-face

После Рианны, семейства Кардашьян и других звезд попробовать себя на бьюти-поприще решила певица Холзи. Она представила на суд зрителей, точнее, бьютиголиков собственный бренд декоративной косметики about-face. Средства в приятной упаковке певица предлагает использовать всем – вне зависимости от возраста, пола и сексуальной ориентации. “Я придерживаюсь мнения, что никто из нас не является односторонней личностью”, – считает Холзи.

Pure Sense

Почти два года назад основатель инклюзивного парфюмерного проекта Pure Sense Катя Зинченко решила соединить любовь к парфюмерии и безграничное стремление поддерживать других людей в их творческой реализации. Это решение, в буквальном смысле, вылилось в ароматы, созданные людьми, у которых в силу ограничения зрительного восприятия усиленно обоняние и другие органы чувств. Pure Sense – это ароматы-состояния: Freedom (свобода), Inspiration (вдохновение) и Serenity (спокойствие). Каждый из трех ароматов создан отдельным автором со своей историей, характером и мировосприятием.

Polaris

Швейцарский бренд Polaris разработал новую линейку современных стайлеров Argan Therapy PRO с характеристиками профессиональных приборов для укладки волос. Все модели коллекции оснащены керамическими пластинами с турмалиновым покрытием Tourmaline PROF, которое сохраняет уровень увлажненности и электробаланс прядей. В лколлекцию вошли 6 приборов для разных типов укладки, включая профессиональный cтайлер Polaris PHS 1509TAi stick Argan Therapy PRO​, завивающий пышные микрокудри, которые уже несколько сезонов в тренде.

L’Oreal Professionnel

Изучив потребности клиентов и парикмахеров, лаборатория L’Oréal Professionnel разработала средство для подготовки волос к быстрой и безупречной укладке – крем Serie Expert Blow-dry Fluidifier. Средство питает волосы, делает их мягкими; помогает дольше держать форму; защищает от влажности на протяжении четырех дней; позволяет менять форму укладки без необходимости мыть голову; обеспечивает термозащиту.

MIXIT

Бренд MIXIT представил новую коллекцию RE:START. Среди новинок – шампунь для интенсивного восстановления поврежденных волос RE:START Keratin bomb shampoo, который эффективно восстанавливает поврежденную структуру волос по всей длине. Бальзам-ополаскиватель для интенсивного восстановления поврежденных волос RE:START Keratin bomb conditioner, а также маска RE:START Panthenol shot hair mask с кератином возвращают волосам живой блеск и эластичность.

Natura Siberica

LAB BIOME – это новая интеллектуальная косметика с пробиотиками на основе ферментированных экстрактов сибирских растений, способная адаптироваться к индивидуальным потребностям кожи. В основе эластичной текстуры патчей LAB BIOME от Natura Siberica лежит натуральный концентрат из красных водорослей каррагинан. Он превосходно увлажняет и омолаживает нежную кожу век, нейтрализует свободные радикалы и выводит токсины. Каррагинан продолжает работать, когда сыворотка уже впиталась.