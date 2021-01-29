 

За Навальным может стоять сильный мафиозный клан, генералы ФСБ и их миллиарды – Обухов

29.01.2021, 17:38, Новости дня
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За российским оппозиционером Алексеем Навальным может стоять достаточно сильный мафиозный клан из РФ. Такое мнение в эфире телеканала “Обозреватель” выразил глава американского фонда Stop Inform Terror Герман Обухов.

“Я не считаю Навального агентом ФСБ. Я не считаю его Фонд проектом Кремля. Но есть слухи, что за спиной Навального стоят такие люди, как [глава “Сбербанка России” Герман] Греф. И несколько олигархов. А это значит: генералы ФСБ, миллиарды. То, что существует сегодня в России, – это мафия. У каждого главаря мафии, у каждого “крестного отца” есть недовольные. Наверняка есть недовольные, которые могут потерять все свои миллиарды, они недовольны той политикой [президента РФ Владимира] Путина, которую он сейчас проводит”, – отметил Обухов.

По его словам, поддерживая Навального, крупные российские бизнесмены пытаются обезопасить свои капиталы.

“С моей точки зрения, один из кланов – клан достаточно сильный – поддерживает Навального уже довольно долго. Оттуда он и получает все эти сливы. Иначе просто сложно объяснить его активность, его вседозволенность и другие нюансы, которые многим просто не приходят в голову. Они хотят сохранить свои капиталы. Если вдруг Навальный окажется в кресле президента, изменится что-то, но ни у кого ничего не отнимут. Останутся эти олигархи, останется Греф – все останутся на своих местах”, – подчеркнул Обухов.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. В его организме нашли яд из группы “Новичок” – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия. Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу “Ив Роше”. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток.

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Правозащитники сообщают о более 4 тыс. задержанных.

28 января суд отклонил апелляцию на арест Навального.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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