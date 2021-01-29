Суд отменил домашний арест Стерненко

29.01.2021, 17:38, Новости дня

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Приморский районный суд Одессы на заседании 29 января отменил домашний арест для одесского активиста Сергея Стерненко. Об этом он сообщил в Facebook.

“Суд передал меня на личное поручительство народному депутату [от “Голоса”] Роману Лозинскому”, – написал он.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/2936935203249476

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него. 11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

Активисту инкриминируют умышленное убийство и незаконное ношение холодного оружия.

15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест на 60 суток. 6 августа мера пресечения была изменена на ночной домашний арест, последний раз ее продлевали в декабре.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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