Нацполиция хочет усилить ответственность за вождение в нетрезвом виде

29.01.2021, 17:38, Новости дня

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Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко надеется, что в этом году Верховная Рада примет разработанные ведомством законопроекты, усиливающие ответственность за вождение в нетрезвом виде и нарушения пешеходов. Об этом он сказал сегодня в ходе коллегии в Киеве, сообщает “Интерфакс-Украина”.

Клименко напомнил, что в настоящее время в Украине работают комплексы автофиксации правонарушений на дорогах. По его словам, на некоторых участках автодорог, где размещены эти камеры, количество ДТП уменьшилось втрое.

Он сообщил, что в 2020 году было зафиксировано более 168 тысяч ДТП, и чаще всего их причинами были превышение скорости, нарушение правил маневрирования и вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Клименко отметил, что ведомство разработало ряд законодательных инициатив, направленных на усиление ответственности за нарушения на дорогах.

В частности, речь идет о законопроекте об усилении ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде и проект закона о внесении изменений в админкодекс об усилении ответственности пешеходов за нарушения правил дорожного движения. Оба законопроекта приняты в первом чтении.

“Надеюсь, что в этом году депутаты примут эти законопроекты” – подчеркнул глава Нацполиции.

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