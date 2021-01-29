 

Нацполиция хочет усилить ответственность за вождение в нетрезвом виде

29.01.2021, 17:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко надеется, что в этом году Верховная Рада примет разработанные ведомством законопроекты, усиливающие ответственность за вождение в нетрезвом виде и нарушения пешеходов. Об этом он сказал сегодня в ходе коллегии в Киеве, сообщает “Интерфакс-Украина”.

Клименко напомнил, что в настоящее время в Украине работают комплексы автофиксации правонарушений на дорогах. По его словам, на некоторых участках автодорог, где размещены эти камеры, количество ДТП уменьшилось втрое.

Он сообщил, что в 2020 году было зафиксировано более 168 тысяч ДТП, и чаще всего их причинами были превышение скорости, нарушение правил маневрирования и вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Клименко отметил, что ведомство разработало ряд законодательных инициатив, направленных на усиление ответственности за нарушения на дорогах.

В частности, речь идет о законопроекте об усилении ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде и проект закона о внесении изменений в админкодекс об усилении ответственности пешеходов за нарушения правил дорожного движения. Оба законопроекта приняты в первом чтении.

“Надеюсь, что в этом году депутаты примут эти законопроекты” – подчеркнул глава Нацполиции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Нефть подорожала перед встречами ОПЕК+

21.07 / Фрегат «Адмирал Касатонов» приняли в состав ВМФ

20.08 / В Германии зафиксировали наибольший с апреля суточный прирост больных COVID-19

13.09 / VOAэкспресс 13 сентября 2020

07.07 / Экономисты предсказали катастрофу в США из-за высокой смертности среднего класса

06.08 / Европейские рынки демонстрируют негативную динамику

28.10 / Американские ученые выдвинули новую гипотезу появления кислорода в нашей атмосфере

25.08 / Ураган «Лаура» пройдет во вторник через Мексиканский залив

22.10 / Трамп высмеял предположение о причастности РФ к делу о переписке сына Байдена

10.09 / Деркач отреагировал на санкции США. Обещает новые “шокирующие разоблачения”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска