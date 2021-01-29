 

Украина готова выкупить излишки вакцин от COVID-19 у государств-членов ЕС – Степанов

29.01.2021, 17:38, Новости дня
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Украина ведет переговоры с основными производителями вакцин от COVID-19, которые завершили или находятся на стадии завершения третьей фазы клинических исследований. Об этом 29 января сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-дискуссии “Увеличение помощи ЕС странам Восточного партнерства в борьбе с COVID-19”, сообщает “Цензор. Нет”.

“С некоторыми подписано соглашение о неразглашении и ведется согласование потенциальных контрактов, находимся на завершающей стадии подписания документов”, – заявил министр.

По его словам, Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин против коронавируса. Степанов уточнил, что их более семи.

“Мы готовы выкупить излишки вакцин у государств-членов ЕС для того, чтобы как можно быстрее защитить наших граждан. В связи с этим я хотел бы обратиться к вам, господа депутаты, по возможности проинформировать страны, что механизм уже практически создан и нам нужны только политические решения стран”, – отметил глава Минздрава.

Точная дата начала вакцинации в Украине неизвестна. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Степанов анонсировал подписание контракта с еще одной компанией, но сказал, что пока не может ее называть.

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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