Компания Volkswagen создаст яхту на солнечных батареях

29.01.2021, 17:34, Новости дня

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Не секрет, что питание морского судна требует большого количества энергии. Если его можно будет обеспечить за счет солнечных панелей, то у данного возобновляемого источника действительно большое будущее.

Видимо, представители гиганта индустрии Volkswagen так и подумали, когда решили запустить уникальный проект по созданию яхты, питающейся от энергии солнца. Партнером здесь выступает другая известная компания Silent Yachts.

Новая солнечно-электрическая яхта будет работать на платформе MEB, сообщают разработчики. Такая же используется в производстве современных электромобилей. Емкость аккумуляторов на судне может превысить 530 кВт.ч. А мощность солнечных батарей – от 10 до 26 кВт. Ранее Silent Yachts уже произвела 11 электрояхт.