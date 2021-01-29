В компании Redmi запускают новую бюджетную модель смартфона Note 10 Pro

29.01.2021, 17:34, Новости дня

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Как стало известно, уже в следующем месяце компания Redmi планирует официально представить новую модель бюджетного смартфона Note 10 Pro. Устройство относят к поколению гаджетов Little King Kong.

По информации инсайдерских источников, данный смартфон внешне будет отличаться от своих предшественников. В частности, фронтальную камеру разместят в вырезе слева.

Также источники сообщают, что в мобильнике будет использован ЖК-экран, который обеспечит частоту обновления картинки 120 Гц. Есть некоторое сходство с Redmi 10X, отмечают эксперты. Однако вы точно не перепутаете этот смартфон с уже существующей моделью. Кстати, камеры гарантируют съемку с разрешением 64 Мп. А дактилоскопический сканер разместили под IPS-экраном.