Путин и Байден поговорили

29.01.2021, 17:32, Разное

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Но, судя по информации из двух столиц, это выглядит как два разных разговора.

По итогам первого телефонного разговора президентов Байдена и Путина Белый дом и Кремль выпустили настолько разные коммюнике, что если бы не общая тема продления договора СНВ-3, то можно предположить, что стороны рассказывают о двух разных беседах. Есть даже разночтения, кто кому позвонил первым.

Что сказал Белый дом: президент Байден подтвердил твердую поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины. Он также поднял другие вопросы, вызывающие озабоченность американской администрации:

взлом SolarWinds (как убежден Вашингтон, связанные с разведкой российские хакеры стоят за самым массовым проникновением в компьютерные системы США; пострадали 250 государственных и частных структур, 8 ведущих министерств, включая Пентагон, Госдепартамент, министерство торговли);

сообщения о том, что РФ назначает награды за убийство американских солдат в Афганистане (у разведсообщества США не было единого мнения, насколько подтверждается эта информация);

вмешательство в выборы в США в 2020 году;

отравление Алексея Навального.

Новая администрация пока не предприняла никаких действий против РФ в ответ на хакерскую кампанию, связанную с нарушением работы сети управляющей компании SolarWinds — подрядчика правительства и крупных финансовых компаний.

Байден на прошлой неделе призвал директора национальной разведки расследовать масштабные российские хакерские атаки, отравление Навального и другие «агрессивные действия» Москвы.

По итогам расследований могут быть приняты новые санкции.

Сразу видна заметная разница с предыдущей администрацией. Трамп не комментировал компьютерный взлом, предположив, что виновен может быть Китай. Вопрос о якобы премиальных деньгах Москвы талибам за убийства и ранения американских солдат, к огромному возмущению конгрессменов из обеих партий, Трамп также спустил на тормозах.

Ну и Навальный. 45-й президент обещал «изучить вопрос» отравления лидера российской оппозиции, но так и не удосужился сделать заявления. Пришлось отдуваться главе внешнеполитического ведомства (уже бывшему) Майку Помпео. 58-летний Энтони Блинкен прошел утверждение в сенате и вступил в должность нового госсекретаря США. Как ожидается, кибербезопасность и отношения с Россией (что, впрочем, пересекающиеся темы) будут у него на особом контроле.

В ходе предвыборной кампании Байден обещал избирателям сохранить договор с Россией, заключенный президентами Обамой и Медведевым в Праге в 2010-м, до истечения срока действия 5 февраля этого года. Трамп хотел привлечь к договору КНР, но, когда это не удалось, американская сторона не смогла договориться и с Москвой, хотя в какой-то момент Белый дом надеялся на прорыв. Сейчас стороны договорились о продлении срока еще на пять лет, и это важнейший итог первого телефонного разговора. О предстоящих визитах и встречах речь не шла. Как пояснила пресс-секретарь Джен Псаки, Байден пообещал жестко ответить на «пагубные» действия со стороны Москвы, США не потерпят агрессивных действий со стороны РФ и будут защищать от них свои национальные интересы.

Фото: EPAИзложение разговора с российской стороны абсолютно снимает жесткие моменты. В Кремле подтвердили готовность продлить СНВ-3. В то же время в сообщении на официальном сайте российского президента вообще не говорится, что в разговоре поднималась тема отравления Алексея Навального и подавления мирных протестов 23 января. Вместо слов о «российской агрессии на Украине» в пресс-релиз вставлен нейтральный и лишенный конкретного смысла термин «внутриукраинское урегулирование». По версии Кремля, в первом разговоре президентов Путина и Байдена также затрагивались выход США из Договора по открытому небу и «проблематика сохранения совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе». Путин, одним из последних мировых лидеров поздравивший Байдена с победой на выборах (15 декабря), в этот раз снова поздравил его — с началом исполнения президентских полномочий.

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден провели по телефону откровенный разговор, который длился около получаса, сказал пресс-секретарь президента РФ. «Беседа была рабочей и откровенной. Тем более, если вы помните, Байден и Путин встречались в 2011 году в Москве, и они уже тогда договорились говорить друг с другом достаточно откровенно»,— сказал Песков.

Мы помним о той встрече и другое. Американские СМИ сообщают, что на встрече в Кремле почти 10 лет назад тогдашний вице-президент Байден пояснил президенту РФ:

«Я смотрю вам в глаза, и мне не кажется, что у вас есть душа». Путин улыбнулся и ограничился общим, слегка загадочным ответом: «Мы с вами друг друга понимаем».

Байден не просто дерзил Путину, он дал понять, что не согласен с Джорджем Бушем — младшим, который еще за 10 лет до того, в 2001 году, пообщавшись с Путиным, заявил, что тот показался ему искренним и заслуживающим доверия: по словам президента США, он «увидел душу» своего российского коллеги. Джо Байден составил о Путине противоположное впечатление. В тот визит на встрече с российской оппозицией в «Спасо-хаусе», по свидетельствам участников, Байден рассказал, как советовал Владимиру Путину не баллотироваться на новый президентский срок. Россия, по мнению американского вице-президента, устала от Путина, и эта усталость будет нарастать и неизбежно приведет к событиям, аналогичным тем, что происходят в арабском мире. Вице-президент США не сообщил, как отреагировал на его высказывание Владимир Путин. Со стороны Кремля эта история никогда не комментировалась и не подтверждалась.

В сентябре прошлого года, в разгар предвыборной кампании, Байден пояснил об отравлении Навального: «Способ нападения не оставляет никаких сомнений, на ком лежит ответственность: на российском государстве. Возмутительное и наглое покушение на жизнь Навального лишь очередной инцидент в длительной истории убийств и отравлений инакомыслящих, расследовательских журналистов, активистов по борьбе с коррупцией и лидеров оппозиции при путинском режиме. Это отличительная черта российского режима, который настолько параноидален, что не желает терпеть никакой критики или инакомыслия». И еще: «Кремль, без сомнения, считает, что он может действовать безнаказанно. Дональд Трамп отказался предъявить претензии Путину, назвав его «потрясающим человеком»… Его молчание — это соучастие».

Фото: EPA

Журналисты спросили пресс-секретаря президента РФ о вопиющих разночтениях в сообщениях Белого дома и Кремля о состоявшемся телефонном разговоре, в частности о присутствии Навального в коммюнике из Вашингтона. Песков ответил так: «Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом дал ему разъяснения относительно ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным». По словам Пескова, «у нас был единый текст, который был опубликован сразу». Впрочем, если вы сравните два текста — Белого дома и с сайта Кремля, — вы увидите, что это совсем не «единый текст». На просьбу уточнить, есть ли по ситуации с Навальным понимание между Путиным и Байденом, пресс-секретарь Путина вновь повторил: «С нашей стороны были представлены необходимые разъяснения». РФ отрицает все американские обвинения: в хакерских атаках, в отравлении лидера оппозиции, имя которого табуировано в коридорах российской власти, во вмешательстве в американские выборы в 2016 и 2020 годах и т. д. Новый, для Путина пятый по счету американский президент (Клинтон, Буш-младший, Обама, Трамп, Байден) сделал то, что обещал избирателям: в интересах Америки он намеревается продлить договор по ограничению ядерных вооружений.

Дальнейшее движение навстречу друг другу зависит от Кремля, полагают в Вашингтоне. Без этого — никаких новых «перезагрузок». Байден обозначил темы. Кремль половину из них даже не назвал в информационном сообщении для «дорогих россиян» и остального мира.

Александр Панов

собкор «Новой», Вашингтон

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