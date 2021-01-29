Минпросвещения перенесло старт ЕГЭ и ОГЭ на 31 января

29.01.2021, 17:31, Разное

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Сегодня на официальном сайте Министерства просвещения РФ появилось сообщение о переносе ЕГЭ, ОГЭ и годовых экзаменов на январь-февраль. При этом дальнейшее обучение продолжится по плану.

Первые экзамены состоятся уже в воскресенье, 31 января. Ученикам 11-ых и 9-ых классов предстоит сдать обязательный госэкзамен по русскому языку. Помимо диктанта, учащиеся напишут сочинение на одну из пяти предложенных тем: «Навальный – иностранный агент», «Вред митингов для психики подростков», «Как оппозиция разваливает Россию», «Оппозиция – враг народа» и «Полиция – наша гордость».

Также в министерстве сообщили об ужесточении правил пересдачи. Теперь повторный экзамен не будет проводиться для прогульщиков основного этапа. Им придётся ждать до лета следующего года, чтобы получить ещё одну попытку.

«У учеников было время подготовиться к экзаменам. К тому же у них есть ещё 2 дня это сделать. Дистанционное обучение дало школьникам кучу свободного времени выучить всё, что им требовалось знать. И это видно. Все сейчас гуляют по городу на выходных. Вот мы и решили начать экзамены, чтобы головы до конца учебного года не проветрилась», — рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Минобрнауки РФ сообщило, что рассмотрит возможность применения инициативы в ВУЗах.

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