Исследователи сообщили, что алкоголь опасен для людей с нарушением сердечного ритма

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29.01.2021, 17:24, Разное
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Ученые Калифорнийского университета сообщили, что спиртные напитки опасны людям с заболеваниями сердца. Они добавили, что алкоголь воздействует на сердце у больных, которые имеют фибрилляцию предсердий, что считается частым и угрожающим для жизнедеятельности состоянием нарушения сердечного ритма.
Во время фибрилляции нарушена перекачка крови через предсердия, которая в нормальном состоянии происходит с помощью ритмического прохождения нервных импульсов мышечными клетками. В момент сбоев электрические сигналы проходят по мышечным тканям хаотически, и сердце не способно полноценно перекачивать кровь. Такое положение влияет на образование тромбов и возникновение инсультов.

Добровольцы во время опытов проходили катетерную абляцию – эффективный метод гашения фибрилляции. Он нужен для исключения прохождений электрического импульса между левым предсердием и легочными венами. Исследователи измерили рефрактерный период, который необходим клеткам, чтобы восстанавливать способность сформировать потенциал действий.

Эксперты заявляют, что алкоголь на 12 миллисекунд понижал рефракторный период в легочной вене и способствовал его снижению на большом числе участков предсердий. Специалисты отмечают, что такое состояние повышает риск аритмии.

Источник: glas.ru



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