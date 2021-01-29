 

«Норникель» запускает smart-контракты и токены на свои металлы, повышая прозрачность поставок

29.01.2021, 17:24, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Глобальный палладиевый фонд «Норникеля» разместил цифровые биржевые инструменты, обеспеченные металлами (ETC), на немецкой фондовой бирже Deutsche Börse и планирует их вывод на Лондонскую фондовую биржу (LSE) в течение нескольких дней, пишет компания.
Фонд обеспечивает вклад физического металла — палладия, платины, золота и серебра в инструменты ETC.

Хранение металла обеспечивает Tokentrust AG, который также предоставляет свою блокчейн-платформу Atomyze, построенную на технологии распределенных реестров. Она позволяет цифровизовать активы, что сокращает затраты, обеспечивает большую прозрачность и доступность.

В самом «Норникеле» отмечают привлекательность инструмента.

«Размещаемые биржевые продукты обладают преимуществами финансовых активов, при этом к ним не применяются ограничения, действующие в отношении инвестиций в металлы на Лондонской бирже металлов. Этот инструмент открывает для инвесторов возможности относительно недорогого владения сырьевыми активами при невысоких транзакционных издержках», – отметил руководитель блока сбыта и коммерции «Норникеля» Антон Берлин.

Палладиевый фонд выпустил токены 22 декабря прошлого года для перевода в цифровой формат части контрактов с крупными промышленными партнерами — Traxys SA и Umicore SA. Компания анонсировала стратегические планы встраивать бизнес в цифровую экосистему, позволяющую отслеживать происхождение производимых им металлов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Названы имена звезд с внешностью мечты россиянок

25.12 / Отравление фосфорорганикой — не редкость

28.01 / «Массовые беспорядки» и массовые сомнения

06.11 / Кровавые культы древних богов

11.07 / Татьяна Брухунова вызвала споры из-за своей генетической особенности

14.11 / Подозревают коронавирус: соведущий “Вечернего Урганта” Хрусталев госпитализирован

19.07 / Мнение: “разводит скот, чтобы его резать, доить и стричь”

22.12 / Почему после славной победы русских войск на Куликовом поле монгольское иго устояло?

17.10 / Мнение: Коротко по Карабаху. 16.10.2020

21.11 / «Только что у тебя был дом, а теперь нет даже пары туфель»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска