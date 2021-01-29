Появились качественные изображения “потолстевшего” флагмана Sony Xperia 1 III

29.01.2021, 17:24, Разное

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В Сети появилась информация относительно обновления потолстевшего смартфона Sony Xperia 1 III. На популярном инсайдерском ресурсе @OnLeaks опубликованы качественные рендерные изображения флагмана японской компании, который представят публике уже в ближайшее время.

Модифицированная модель Sony Xperia 1 III получила утолщенный корпус и улучшенные характеристики. Так, у OLED-дисплея, выполненного по технологии CinemaWide с разрешением 4K HDR, рамки стали еще уже. Диагональ экрана составляет 6,5 дюйма при соотношении сторон 21 к 9. Блогеры сообщают и о повышенном уровне яркости дисплейной панели – почти на 15% по сравнению с предшествующим поколением модели.

Само устройство в длину равно 161,6 миллиметра, а в ширину и толщину, соответственно, 67,3 и 8,4 миллиметра. При этом выступающий блок основной камеры делает корпус толще на 1,2 миллиметра.

Всего в вертикально ориентированном прямоугольном модуле с закругленными углами размещено три объектива. В их создании Sony сотрудничала с немецким лидером оптики ZEISS. Дополняет датчики 3D ToF-сенсор, анализирующий глубину сцены. Увеличение параметров диафрагмы даст возможность снимать высококачественные фотографии и видео даже в условиях плохой освещенности.

Разрешение датчиков и остальные характеристики пока не раскрываются. Официально Sony Xperia 1 III представят уже в феврале или первых числах марта, тогда же огласят другие подробности и стоимость смартфона.

Источник: 3dnews.ru