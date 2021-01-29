Познер дал прогноз об отношениях России и США при Байдене

29.01.2021, 17:10, Разное

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Ведущий программы “Познер” заявил, что при новом американском президенте все изменится. Уже известно, что Соединенные Штаты вновь начнут сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Также страна вернется в Парижское соглашение по климату от 2015 года.

Надеяться, что отношения Америки и России улучшатся в ближайшее время, не стоит. Познер отметил, что Байден видит в Москве опасного противника. Журналист напомнил, что демократ всегда был сторонником различных “неприятных законных актов в отношении России”.

Единственное, в чем можно быть уверенным, – это то, что будет продлен Договор по стратегическим наступательным вооружениям. Также США, скорее всего, вернутся к Договору об открытом небе. “Какие-то позитивные вещи могут быть. Но вообще отношения не будут улучшаться”, – заключил журналист в личном блоге.

Напомним, на этой неделе состоялись телефонные переговоры президентов Америки и России. Диалог состоялся по инициативе Кремля и длился около получаса. Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что беседа была “рабочей и откровенной”, однако говорить о перезагрузке отношений двух стран рано.

Примечательно, что Джо Байден предпочел не комментировать свой разговор с российским коллегой. Президент США отшутился на вопрос журналиста о подробностях беседы. “Мы говорили о вас. Он передавал наилучшие пожелания”, – обратился к репортеру демократ.