 

“Лидер России” Максим Скворцов возглавил департамент экономики Тюменской области

29.01.2021, 17:10, Разное
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Скворцов родился в 1974 году, окончил Тюменский госуниверситет по специальности “Бухгалтерский учет и аудит”. В 2009 получил степень МВА в Высшей школе корпоративного управления РАНХиГС, в 2018-м – прошел профессиональную переподготовку по государственному и муниципальному управлению. Спустя год по гранту конкурса “Лидеры России” окончил Московскую школу управления “Сколково”.

Скворцов с 1995 года работал в банковских структурах. Он прошел путь от бухгалтера до заместителя начальника и директора филиалов.

В 2018 году Скворцов победил в первом сезоне конкурса “Лидеры России”. Его наставником был представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Он предложил Скворцову встать во главе “Тюменской агропромышленной лизинговой компании”. Этот пост победитель “Лидеров России” покинул в связи с назначением в правительство региона.

Скворцов назвал конкурс одним из важнейших этапов своей жизни. Он признался, что научился просчитывать риски и избегать их. “Эти и другие компетенции, приобретенные за время конкурса, помогли мне сформировать внутреннюю уверенность и готовность отвечать на новые вызовы”, – отметил он.

Назначения в Тюменской области получили еще несколько участников “Лидеров России”. Мэром Тюмени стал Петр Вагин, Антон Машуков возглавил департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, Роман Рзаев – Центр управления регионом Тюменской области.

Ранее “Дни.ру” писали, что победитель конкурса “Лидеры России” 2018-2019 годов Евгений Григорьев назначен временно исполняющим обязанности главы Якутска. Также мэрами стали Тимур Закирзянов (город Урая, ХМАО), Юрий Шалабаев (Нижний Новгород), Ильмир Газизов (город Учалы, Башкирия).

Конкурс “Лидеры России” проводится автономной некоммерческой организацией “Россия – страна возможностей”. За три сезона высокие должности получили более 230 участников. Цели конкурса – развитие и поддержка талантливых руководителей, обладающих лидерскими и управленческими качествами.



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