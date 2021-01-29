Член ОП: Имитация массовой поддержки протестов создается проплаченными публикациями в соцсетях

29.01.2021, 16:52, Новости дня

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«TikTok – это такая платформа, где дорвавшаяся до денег молодежь готова продаться за что угодно», – сообщил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Илья Ремесло, комментируя обнародованную переписку блогеров-тиктокеров на тему заказных роликов в поддержку акции 31 января.

«Когда молодой человек был никем, а потом вдруг получает миллион подписчиков в TikTok и понимает, что может монетизировать свою популярность, он начинает хвататься за любой способ заработать», – сказал юрист, член Общественной палаты Илья Ремесло.

Собеседник напомнил слова основателя «Тинькофф-банка» Олега Тинькова в адрес блогеров видеохостинга YouTube – «они там все за бабки мать родную продадут». «В отношении «тиктокеров» это тоже справедливо и полностью подтверждается на практике, причем если человек с 6-10 млн подписчиков единично сделал такую «контрольную закупку», то всякая мелюзга вообще спокойно продается за тысячу рублей», – считает Ремесло.

Эксперт отметил – такие приемы действительно могут сначала создать впечатление, что общественное мнение, молодежь поддерживают оппозиционеров. «Но на самом деле мы видим, что это просто искусственная накрутка, как произошло и с пресловутым фильмом про «дворец» – когда опубликовали статистику, то оказалось, что 70% бросили просмотр сразу после начала, а это показывает типичных ботов. У этих людей вообще все фейк и подделка, как, например, полицейская форма, или удостоверения, которые они демонстративно рвали на камеру, не имея никакого отношения к полиции. Судя по тому, какие приемы используют такие оппозиционеры, они сами понимают, что представляют собой не какое-то общественное движение, а просто искусственно надутую секту», – заключил Ремесло.

Напомним, ранее издание «Ридус» опубликовало скрины переписок с популярными TikTok-блогерами, где те за вознаграждение и «хайп» соглашались записать видео в поддержку незаконных митингов.

Ранее юрист Илья Ремесло заявлял, что Навальный получил несколько миллионов рублей в биткоинах за призыв ввести новые антироссийские санкции. По его данным, на биткоин-кошелек блогера пришла сумма, равная 1 BTC – около 2,7 млн рублей.