Разработчики назвали сроки появления однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт»

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29.01.2021, 16:52, Новости дня
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Однокомпонентная вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» появится в феврале, рассказали разработчики препарата.

«В феврале мы запустим однокомпонентную вакцину – мы назвали ее Sputnik Light», – сказано в сообщении в Twitter-аккаунте вакцины.

В январе Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на проведение клинических исследований вакцины «Спутник Лайт».

В декабре президент РФ Владимир Путин сообщил, что специалисты Центра имени Гамалеи хотят создать «лайт-вакцину» с одним уколом и более коротким периодом выработки антител.

В РФПИ рассказали подробности о вакцине «Спутник V лайт». Препарат «позволяет предложить некоторый компромисс между продолжительностью действия и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости, даже не столько заболеваемости, сколько смертности от данного заболевания». Также «лайт-вакцина» исключит тяжелое течение COVID-19, если человек все же заболеет после вакцинации.



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