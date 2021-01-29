«Волонтеры Победы» анонсировали всероссийскую акцию в память о Лановом

29.01.2021, 16:52, Новости дня

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Всероссийское движение «Волонтеры Победы» планирует почтить память Народного артиста СССР Василия Ланового и провести всероссийские показы художественного фильма «Офицеры» по всей стране.

«31 января в 12:00 по местному времени ВОД «Волонтеры Победы» почтут память Василия Ланового и проведут всероссийские показы художественного фильма «Офицеры». В этом году картине исполняется 50 лет», – сообщили в пресс-службе организации.

Там добавили, что Лановой многие годы занимался общественной деятельностью заботился о сохранении истории и воспитании молодого поколения. «Он был примером для каждого Волонтера Победы, принимал активное участие в деятельности движения, встречался с добровольцами Бессмертного полка, высаживал вместе с нами деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, делился своими знаниями, опытом и стремлениями», – указали «Волонтеры Победы».

Присоединиться к просмотру кинофильма можно двумя способами: связаться с региональным отделением «Волонтеров Победы» и узнать место, где планируют встретиться добровольцы, чтобы принять участие в показе. Контакты отделений можно найти на сайте движения в разделе «Контакты».

Второй способ – подключение к прямой трансляции фильма, которая пройдет в аккаунте «Волонтеров Победы» во «ВКонтакте». «Не выходя из дома, вы сможете почтить память Василия Ланового и вместе с волонтерами со всей РФ обсудить один из самых знаковых советских фильмов», – пояснили в организации.

Народный артист СССР Василий Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни. Президент Владимир Путин направил телеграмму соболезнования родным и близким актера. Сообщалось, что прощание с Лановым состоится в Вахтанговском театре, дата будет определена позже. Друг скончавшегося артиста, лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что Ланового, скорее всего, похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

В начале января вместе с женой Ириной Купченко актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию.

Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в Театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, среди них «Алые паруса», «Иду на грозу», «Офицеры», «Анна Каренина», «Война и мир» и многие другие.