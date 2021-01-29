Падчерица вице-президента США Камалы Харрис подписала контракт с модельным агентством

29.01.2021, 16:50, Разное

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В январе в США поприветствовали не только нового президента Джо Байдена, но и вице-президента – первую женщину на этом посту, Камалу Харрис. Но инаугурация изменила не только их жизнь: например, поэтесса Аманда Горман, которая зачитала с трибун собственное стихотворение, подписала контракт с модельным агентством IMG Models, а теперь это сделала и Элла Эмхофф, падчерица Харрис.

Элла Эмхофф22-летняя Элла и ее старший брат Коул родились в первом браке Дугласа Эмхоффа, нынешнего мужа Камалы Харрис, с видеопродюсером Керстин Эмхофф. На инаугурации Элла появилась в платье Batsheva и пальто Miu Miu, что не смогли не отметить модные критики. Она учится в школе искусств и дизайна Parsons в Нью-Йорке, а также продвигает собственный бренд вязаных изделий.

Теперь мы представляем Эллу Эмхофф,

– сообщило на своей странице в Instagram агентство IMG Models. Головной офис агентства расположен в Нью-Йорке, и представляет оно знаменитостей первой величины, включая Джиджи и Беллу Хадид, Жизель Бундхен, Тайру Бэнкс, Хайди Клум, Хейли Бибер, Миранду Керр, Лару Стоун, Барбару Палвин и многих других.

Элла Эмхофф с семьей, включая Камалу ХаррисМы выбрали ее не за параметры, размеры или пол. Элла является отражением времени, она излучает дерзость и радость,- рассказал президент агентства Иван Барт. До подписания контракта она уже успела стать звездой соцсетей, и все благодаря смелости с проявлении себя и неординарному стилю. Эмхофф не стесняется ярких цветов и нетривиальных сочетаний, что оценили уже более 300 тысяч ее фолловеров.

Элла Эмхофф