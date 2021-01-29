 

Кличко: В Киеве против девяти частных домов престарелых открыли уголовные дела

29.01.2021, 16:44, Новости дня
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В Киеве открыли уголовные производства относительно девяти частных домов престарелых по результатам проверки после пожара в Харькове. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

“Сегодня обнаружили в столице 33 частных так называемых “пансионата для пожилых людей” и реабилитационных центров. Относительно девяти из них уже открыли уголовные производства. И проверки в столице продолжаются”, – написал он.

По мнению Кличко, контроль за качеством услуг пожилым людям в частных учреждениях должен быть у местных властей.

Причин открытия уголовных дел Кличко не назвал.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/2867262293492305

В Харькове 21 января в двухэтажном доме престарелых произошел пожар. По информации Министерства внутренних дел, в доме находилось 33 человека. Сразу после пожара сообщали о 15 погибших. 25 января число жертв увеличилось, в больнице скончался мужчина, эвакуированный во время ЧС. 

По данным полиции, пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 (нарушение требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Государственное бюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Следователи проверяют три версии причин пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети.

Под стражу отправили арендатора здания Вячеслава Кравченко и его жену Ольгу, которая была директором пансионата, а также владельца здания Славика Акопяна. Четвертый арестованный – 34-летний администратор заведения Игорь Мирончук. Он будет находиться под стражей два месяца, до 21 марта.

По данным ГСЧС, в Харьковской области проверяют 118 частных объектов для содержания пожилых людей, официально в регионе зарегистрированы только три. Выяснилось, что сгоревший пансионат не только незаконно работал, но и незаконно был подключен к коммунальным сетям.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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