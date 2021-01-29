Учёные: Регулярное употребление в детстве жирной рыбы снизит риск развития астмы

29.01.2021, 16:30, Разное

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Британские учёные в ходе нового исследования доказали, что жирная рыба полезна для здоровья. Если лосось, скумбрию и сардины в большом количестве употреблять с детства, то в будущем можно избежать развития астмы.

Итак, исследователи, которые изучили данные свыше 4500 детей, рекомендуют в неделю употреблять около двух порций лосося, форели, тунца, сёмги, селёдки, скумбрии и сардин. Это поможет насытить организм полезными жирными кислотами омега-3, а в дальнейшем – снизить риск развития опасного для жизни респираторного заболевания на 50%.

Профессор Сейф Шахин из Лондонского университета королевы Марии сообщил, что астма – одно из самых распространенных хронических заболеваний в детстве, и медики не знают, как его предотвратить. Ведущий автор исследования выразил надежду, что правильное питание поможет решить эту проблему.

Предыдущие исследования показали, что у детей с астмой, которые придерживаются рациона, обогащённого жирной рыбой и морепродуктами, улучшается функция лёгких. В настоящее время медики доказали: здоровая диета может стать лечением детской астмы.

Регулярное употребление рыбы и морепродуктов снизит риск сердечных приступов и инсультов. Также жирные кислоты омега-3 обладают противовоспалительным эффектом, повышают настроение и помогают избежать депрессии.

Источник: www.dailymail.co.uk