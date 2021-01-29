Онкологи сравнили вред от сигарет, вейпов и систем нагревания табака

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29.01.2021, 16:30, Разное
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Онкологи сравнили вред, причиняемый организму в результате курения сигарет, вейпов и использования систем нагревания табака. Они в очередной раз напомнили, что данная пагубная привычка провоцирует опухоли, обструктивную болезнь легких и дыхательные патологии.
Стики для системы нагревания табака имеют в составе меньше смол и иных элементов, опасных для курильщиков. В то же время не снижается риск возникновения серьезных заболеваний. С визуальной точки зрения данный вариант является менее опасным. Однако пока исследователи не проводили масштабные исследования на эту тему, потому в полной мере масштаб возможных проблем оценить нельзя.

Ученые доказали вред курения через вейпы, поскольку присутствует высокое содержание глицерина. По словам онколога Андрея Пылева, традиционный способ курения предполагает, что дым не проникает в легкие, но увеличивается риск развития рака слизистой.

Пульмонолог Сергей Авдеев считает, что все виды курения являются опасными для здоровья. Самый большой вред наносится организму в случае использования электронных сигарет.

Источник: ura.news



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