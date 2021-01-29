Врач призвала не отказываться от любимой еды на диете

29.01.2021, 16:30, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Врач из Ирландии Ифа Херн призвала людей не отказываться от употребления любимой еды, когда они находятся на диете. Худеющим необходимо привыкнуть есть порции реже и в небольшом количестве.

Как считает диетолог, чтобы выработать данную привычку, не нужно исключать из рациона любимую еду. Только так можно научиться контролировать себя. Когда речь заходит о нормализации психического здоровья и настроения, важно правильно питаться, наладить режим сна и отдыха, а также не забывать о физической активности.

Еще один диетолог, Лиэнн Уорд, назвала пищу, которая поможет похудеть без голодания. По словам специалиста, в рацион необходимо включить овсянку, семена чиа, яйца, курицу, травяной чай, оливковое масло.

Источник: lenta.ru