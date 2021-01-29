Мнение: Донбасский маневр Симоньян

29.01.2021, 16:22, Разное

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Не успели Путин и Байден поговорить по телефону не только про Навального, но и про Украину, как на Украину прибыла большая делегация заметых россиян. Маргарита Симоньян, её муж Тигран Кеосаян, депутат Мосгордумы Роман Бабаян, депутаты Госдумы РФ Казбек Тайсаев и Андрей Козенко приняли участие в форуме «Русский Донбасс», состоявшемся в украинском городе Донецк.

Маргарита Симоньян, занимающая должность главного редактор телеканала Russia Today, но уже давно ставшая «рупором кремлевской пропаганды», наговорила на форуме на статью 280.1. УК, предусматривающую до 5 лет колонии за «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже открестился от слов Симоньян, заявив, что Россия не собирается «возвращать» Донбасс. Дословно: «Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит».

Не поспоришь, не может. Но куда смотри СКР и прокуратура? Почему не реагируют?

Очевидно же, что Донбасс – это территория суверенной Украины, захваченная самозванцами. А «территориальная целостность» – это неприкосновенность границ. И статья 280.1. УК – это статья не только о призывах об отделении каких-то территорий от России, она и о призывах о присоединении к России каких-то территорий. Потому что призывы к присоединению к России того же Донбасса – это тоже призывы к нарушению территориальной целостности России. И тоже должны караться статьей 280.1. УК. Поэтому-то я недоумеваю, почему молчат СКР и прокуратура?

Или форум «Русский Донбасс» – это специфическая спецоперация по отвлечению общественного внимания от ареста Навального, фильма «Дворец для Путина» и протестных настроений?

Фотография отсюда