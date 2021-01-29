 

Наталья Кустинская: что стало с одной из самых красивых актрис мира

29.01.2021, 16:16, Разное
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Будущая звезда родилась в семье коренных москвичей в 1938 году. Родители Наташи были артистами: папа бил чечетку и исполнял смешные куплеты, а мама пела. С раннего детства девочка была окружена людьми искусства, например, частыми гостями в доме Кустинских были Вадим Козин, Лидия Русланова, Клавдия Шульженко, Аркадий Райкин…

Наталья рано начала петь и танцевать, а затем поступила в музыкальную школу по классу фортепиано. Учила девочку сама Елена Фабиановна Гнесина. Естественно, судьба будущей актрисы была предопределена – в 1955 году она поступила во ВГИК.

Работы в кино

Наталья Кустинская дебютировала на экране еще во время учебы в театральном вузе. Девушку пригласили сниматься в картину “Хмурое утро” – заключительную часть эпопеи “Хождение по мукам”. Юной артистке досталась роль Маруси, молодой революционерки, влюбленной в офицера.

Первую работу Натальи Кустинской в кино критики и зрители приняли с теплом, и на девушку посыпались новые предложения. В 1959 году она появилась в фильме “Сильнее урагана”, затем снялась в картине “Годы девичьи” и появилась в ленте “Увольнение на берег”.

В карьере Натальи Кустинской были и неудачи. Например, она часто не получала роли, потому что ее лицо считали “слишком породистым”. Именно по этой причине ей не дали воплотить на экране образ Тоси в культовом фильме “Девчата”.

Несмотря на оглушительный успех, снималась актриса немного. Иногда теряла роли из-за нелепых случайностей, а иногда режиссеры ей просто мстили. Многие мужчины мечтали о красавице, но в случае отказа снимали актрису с утвержденной роли.

Последним ярким появлением Натальи Кустинской на экране стал небольшой эпизод в картине “Иван Васильевич меняет профессию”. “Алло, Галочка? Ты сейчас умрешь!” – кажется, эту фразу в исполнении эффектной блондинки знает каждый житель нашей страны.

В середине 80-х актрису совсем перестали снимать, а затем у нее начались проблемы со здоровьем. Последней значимой работой в карьере звезды стал сериал “Вечный зов”.

Личная жизнь

Актриса была замужем шесть раз. Первым супругом Натальи Кустинской был сокурсник по ВГИКу режиссер Юрий Чулюкин. Пара мечтала о ребенке, но у артистки никак не получалось забеременеть. Несмотря на то, что многие мужчины были очарованы красотой актрисы, она сохраняла верность мужу и не уступала ухаживаниям ни Владимира Высоцкого, ни Муслима Магомаева, ни Евгения Миронова.

Первый брак Натальи распался, когда она узнала об измене мужа. Девушка тут же выгнала его и отказалась прощать, несмотря на уговоры. Второй раз актриса пошла в ЗАГС с сотрудником Внешторга Олегом Волковым, но и их брак просуществовал недолго.

В конце 60-х артистка познакомилась с мужем своей подруги Натальи Фатеевой, летчиком-космонавтом Борисом Егоровым. Между ними вспыхнула страсть. По слухам, сын Натальи Кустинской, рожденный в браке с Волковым, на самом деле был ребенком Егорова. Актриса пыталась закончить порочный роман, но не смогла – возлюбленный три дня ночевал у ее двери до тех пор, пока она не согласилась быть его. Пара была счастлива двадцать лет, но в конце 80-х муж ушел к любовнице.



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