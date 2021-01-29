 

Вымогавшая деньги у Никаса Сафронова модель получила срок

29.01.2021, 15:58, Новости дня
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Модель Марину Рудницкую и ее подругу Татьяну Морозову признали виновными в покушении на мошенничество, потерпевшим в этом деле стал художник Никас Сафронов, заявили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

Рудницкая была освобождена в зале суда, Морозова получила условный срок, передает ТАСС.

Уточняется, что Рудницкая была приговорена к одному году и семи месяцам заключения в исправительной колонии общего режима, однако, суд посчитал назначенное ей наказанием отбытым, так как модель находилась под стражей в период с 31 декабря 2019 года по 29 января 2021 года.

Что же касается Морозовой, суд назначил ей один год и шесть месяцев заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Уточняется, что Назначенное Морозовой наказание признано условным с испытательным сроком на 1,5 года.

В январе 2020 года суд Москвы заключил под стражу Рудницкую и ее подругу, подозреваемых в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тыс. рублей. По данным следствия, Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала и пригрозила, что выступит с разоблачением в одном из шоу на федеральном канале. За свое молчание она через подругу, которая выступила в качестве посредника, потребовала у Сафронова около 500 тыс. рублей. Женщины были задержаны сотрудниками полиции с поличным во время передачи денег.

Изначально следствие инкриминировало фигуранткам дела совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»). В суд дело поступило уже с переквалификацией обвинения на ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.



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