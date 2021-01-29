“Я его ждала и очень хотела переболеть”. Ведущая “1+1” заразилась коронавирусом

29.01.2021, 15:50, Новости дня

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Ведущая украинского канала “1+1” Наталья Мосейчук заразилась коронавирусом. Об этом она написала 29 января в Facebook.

По словам Мосейчук, ее вирус, вероятнее всего, “иностранного происхождения” – ведущая предполагает, что могла заразиться во время поездки в США.

Она отметила, что первые симптомы заражения появились на следующий день после возвращения домой, несмотря на отрицательные результаты теста, который был сдан в аэропорту.

“Когда-то это должно было случиться, и это случилось. Не скажу, что COVID-19 нагрянул случайно. Я его ждала и в глубине души очень хотела уже переболеть и стать обладательницей антител”, – написала ведущая.

Она отметила, что лечится дома под присмотром врача.

https://www.facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk/posts/3576772492419620

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 29 января коронавирус подтвердили у 1,2 млн человек, 22 479 пациентов умерли, более 1 млн выздоровело.

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