 

“Я его ждала и очень хотела переболеть”. Ведущая “1+1” заразилась коронавирусом

29.01.2021, 15:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ведущая украинского канала “1+1” Наталья Мосейчук заразилась коронавирусом. Об этом она написала 29 января в Facebook.

По словам Мосейчук, ее вирус, вероятнее всего, “иностранного происхождения” – ведущая предполагает, что могла заразиться во время поездки в США.

Она отметила, что первые симптомы заражения появились на следующий день после возвращения домой, несмотря на отрицательные результаты теста, который был сдан в аэропорту.

“Когда-то это должно было случиться, и это случилось. Не скажу, что COVID-19 нагрянул случайно. Я его ждала и в глубине души очень хотела уже переболеть и стать обладательницей антител”, – написала ведущая.

Она отметила, что лечится дома под присмотром врача.

https://www.facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk/posts/3576772492419620

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 29 января коронавирус подтвердили у 1,2 млн человек, 22 479 пациентов умерли, более 1 млн выздоровело.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Полякова и alyona alyona митингуют под Кабмином против запрета на концерты

18.09 / VOAэкспресс 17 сентября 2020

30.10 / Жестокое нападение в Ницце напомнило Le Monde недавнее убийство учителя под Парижем

16.10 / Европейцы требуют более эффективных мер по борьбе с изменением климата

17.12 / В Анкаре оценили влияние санкций США на соглашение Турции и РФ по С-400

09.07 / В мире: “Вирусная бомба” зреет на южных рубежах России

01.08 / Кулеба: Поездки Кравчука в Беларусь иногда заканчиваются в интересах Украины. Например, развалом СССР

03.07 / Украина, Грузия и Румыния призывают США и НАТО усилить присутствие в Черном море

10.07 / Подписчики раскритиковали Наташу Королеву за фото без макияжа

06.07 / Названы сроки передачи ВМФ фрегата «Адмирал Касатонов»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска