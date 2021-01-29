Кекелия показала девятимесячного сына

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29.01.2021, 15:50, Новости дня
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Украинская певица, ведущая и участница проекта “Женский Квартал” студии “Квартал 95” Вера Кекелия на своей странице в Instagram 29 января разместила фото, на котором запечатлена со своим девятимесячным сыном Иваном. 

Певица позирует в кадре в свободном платье с открытыми плечами, прижимая к себе сына, одетого в трикотажную футболку с длинными рукавами и серые штаны.

“Моя любовь”, – написала артиста.

“Какой большой парень”, – отреагировали на фото фолловеры.

“Мужчина”, – прокомментировали снимок подписчики.

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Публикация от VERA KEKELIA (@kekeliavera)

Кекелия родила сына Ивана 1 мая. Отец ребенка – музыкант Роман Дуда.  Пара познакомилась на проекте “Голос країни 7” – музыканты были участниками команды певца Сергея Бабкина. В 2017 году Дуду и Кекелия поженилась. 

В сентябре 2020 года в интервью “Телегиду” Кекелия заявила, что не публикует в сети фото сына, так как не хочет нарушать его личное пространство.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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