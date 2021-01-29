«Санитарное дело»

29.01.2021, 15:44, Разное

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Что вменяют сторонникам Навального и неравнодушным деятелям культуры.

«Санитарное дело», отпочковавшееся на днях из большого дела «о митингах 23 января» и ознаменовавшееся обысками у оппозиции, показательно тем, что оно, в отличие от большинства других, уж точно абсолютная липа. Во-первых, у сторонников и родных Навального в ходе обысков изымали не вещдоки, свидетельствующие о нарушении ими санитарно-эпидемиологических норм, а, как всегда, всю технику и электронику. Цели понятны: затруднить работу и, конечно же, выяснить, кто как связан, кто делал рассылки, ну и чтобы фото и видео из телефонов как бы случайно потом появились на российском государственном ТВ. Фото: Светлана Виданова «Новая»

И, как и в случае с уголовным делом «о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий» (пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК, грозит до 2 лет), делу «о нарушении санитарно-эпидемиологических норм» (ч. 1 ст. 236 УК, тоже до 2 лет) сопутствует одна яркая закономерность: реальной обеспокоенности в том, что кто-то в ходе акции мог заразиться коронавирусом, ни у МВД, ни у СК, ни у прокуратуры нет. Как нет ее и в случае с детьми, про чью психику и состояние здоровья правоохранители разом забыли, когда несовершеннолетних держали на протяжении многих часов в отделениях полиции на допросах, не давая, как свидетельствуют правозащитники, например, в Москве, еды и питья. Зато теперь около 195 детей — свидетели по уголовному делу.

Что же до «коронавирусного дела», то столь масштабно нарушения санитарных норм почему-то стали караться только начиная с 23 января 2021 года.

Странно, что свою озабоченность СК, МВД и прокуратура не выражали в июле 2020 года, когда по всей стране в школах, на предприятиях и даже на пеньках на протяжении несколько дней велось голосование по поправкам в Конституцию. А ведь и тогда зараза не отставала, и количество зараженных росло… Но обысков в ЦИК, ТИК и УИК почему-то не проводилось, а переносные урны и пеньки не изымались. Не выламывали двери ни в домах Эллы Памфиловой, ни директоров школ, руководителей и членов избирательных штабов, ни у некоторых звезд шоубизнеса, у себя в аккаунтах топивших за эти поправки и призывающих (опасное ныне слово!) голосовать.

Отдувалась за всех в июле 2020 года лишь балерина Анастасия Волочкова, которую привлекли к двум административным штрафам за нарушение карантина. За поправки она не топила. Но отправилась помолиться в монастырь в селе Дивеево Нижегородской области. Полиция и телекамеры «накрыли» балерину в той же области за столом на свежем воздухе. Сначала Волочкову признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.06.1 КоАП («невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации»), сумма штрафа составила 20 тыс. руб. Затем балерине выписали штраф в 40 тыс. руб. по ч. 2 ст. 6.3 КоАП («нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

Почему так подробно расписываю штрафы? Потому что если бы в случае с митингом 23 января властей реально беспокоили бы нарушения санитарного законодательства, то организаторов мероприятия они вполне могли привлечь по административке. И это было бы правдоподобно. Но именно на оппозиции власти решили обкатать 236-ю уголовную статью, вменив ее среди кучи других. Вернемся в Россию января 2021 года. Фигурантами уголовного дела «о нарушении санитарно-эпидемиологических норм» делают сотрудницу ФБК (признана «иностранным агентом») Любовь Соболь, родного брата Навального Олега, лидера «Альянса врачей» Анастасию Васильеву, Марию Алехину и координатора штаба Навального в Москве Олега Степанова. Всех задерживают на 48 часов и оставляют на ночь в ИВС на Петровке. Обыски проводят на квартирах у всех, кто связан с Навальным: у его жены Юли, у активистов, муниципальных депутатов и журналистов. Киру Ярмыш даже специально вывозят из спецприемника, где она отбывает административный арест якобы за призывы к участию в несанкционированной акции, на обыск в собственной квартире. И речь вроде бы «о нарушении санитарных норм», но на допросе у той же подозреваемой Любови Соболь следователи почему-то интересуются, знает ли она актеров и писателей и перечисляют всех тех неравнодушных деятелей культуры, кто был на митинге 23 января либо записал у себя в аккаунтах обращение в поддержку Навального.

Дело ведет ГСУ ГУ МВД по Москве. Ведет с размахом. По уголовному делу «о нарушении санитарно-эпидемиологических правил» сегодня проходят четыре десятка человек. Состав звездный: актриса Александра Бортич, журналист Артемий Троицкий, актер Иван Вырыпаев, актриса Ирина Вилкова, телеведущая Татьяна Лазарева, актриса Яна Троянова, актер Семен Трескунов, журналист Никита Белоголовцев, писатель Дмитрий Глуховский, актриса Варвара Шмыкова и другие. И это не считая самого Навального и его единомышленников.

Кстати, про последних.

Если Соболь досталось «санитарное дело», то Леонида Волкова 28 января Следственный комитет определил в подозреваемые по «детскому делу» — «о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий».

До сегодняшнего дня у этого дела не было фигурантов, как и нет до сих пор документальных подтверждений того, что кто-либо из сторонников Навального призывал именно детей выходить на акции протеста. Но вот фигуранта наконец-то придумали — покинувшего страну еще в августе 2019 года, после митингов во время предвыборной кампании в Мосгордуму, Леонида Волкова.

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По незамысловатой версии СК, руководитель сети региональных штабов Навального знал, что акция 23 января 2021 года не согласована, но за пару дней до этого на видеопортале YouTube разместил «публикации с призывом прийти на митинг в Москве и других городах страны». Ссылки на эти публикации Волков, как утверждают в СК, затем разместил на своих страницах в Facebook, Twitter и Instagram. И таким образом якобы вовлек школьников в совершение незаконных действий. Правда, публикации эти СК никому не показывает. А в сети есть только одно видео с анонсом акции, но возраст тех, кто может на нее прийти, Волков там не упоминает. И еще обидная нестыковка: Волков в своих соцсетях сам просит взрослых убедить детей остаться дома и не выходить на ближайшую акцию.

«Детское дело» ведет главное следственное управление СК. Пока не с таким размахом, как коллеги из МВД дело «санитарное». Но долго ли умеючи. Так, на пике уничтожения компании «ЮКОС» и арестов ее сотрудников помимо многочисленных экономических обвинений компании поставили в претензию незаконную бессистемную случку кроликов в одном из подсобных хозяйств юкосовской «дочки» в Якутии. Так что фарс по большому делу «23 января» еще впереди.

Вера Челищева

репортер, глава отдела судебной информации

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