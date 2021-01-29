 

Небритый и старый: Дмитрий Маликов в свой день рождения примерил новый образ

29.01.2021, 15:36, Разное
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Дмитрий Маликов на свой день рождения показал новый образ. На обнародованном певцом фотоснимке он предстал постаревшим солидным мужчиной с сединой и морщинами.
Сегодня популярный эстрадный певец и композитор Дмитрий Маликов отмечает свой очередной день рождения. Артисту исполнился 51 год, который он встретил в великолепной физической форме и творческом вдохновении. Музыкант и исполнитель известен своим отличным вкусом и интеллигентностью. Однако открыть шестой десяток лет артист решил непривычным для себя образом.

На странице своего аккаунта в соцсети Instagram Дмитрий Маликов опубликовал «постаревший» фотоснимок. Скорее всего, для этого народный артист Российской Федерации воспользовался специальными фильтрами в графических программах. Селебрити предстал перед поклонниками полностью седым и с большим количеством морщин. Небрежный образ подчеркивает простая белая футболка. Но и такой имидж не испортил привлекательности певца, добавив кумиру миллионов солидности.

Обнародовав фото, Маликов спросил у фолловеров своего микроблога, понравился ли им его новый образ. Фанатки музыканта заверили его, что он нравится им в любом виде, даже если перестанет следить за собой. Сам артист добавил к этому: возраст только украшает мужчину, и тот, кто не боится уходящих лет, побеждает.

Стоит также отметить – несмотря на имидж утонченного человека и интеллигента, увлечения Дмитрия Маликова можно назвать не только истинно мужскими, но и брутальными. Так, он является отличным футболистом и часто участвует в автогонках. При этом артист не оставляет образовательной и благотворительной деятельности.



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