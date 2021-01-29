 

Стриженова раскрыла последнее желание Ланового перед смертью

29.01.2021, 15:36, Разное
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Ведущая и актриса Екатерина Стриженова пояснила о последнем желании народного артиста СССР Василия Ланового. Трогательный пост, посвященный ему, знаменитость обнародовала в социальной сети Instagram.
В начале января Лановой отправил Стриженовой письмо, в котором попросил провести концерт, посвященный 50-летнему юбилею со дня выхода кинофильма «Офицеры». Знаменитости должны были встретиться 16 февраля, чтобы обсудить все детали. По словам Стриженовой, до конца жизни Лановой являлся востребованным артистом, он находился в строю. Публикацию ведущая сопроводила фрагментом из вышеназванной картины.

1 января 2021 года Лановой начал замечать у себя симптомы коронавирусной инфекции. Уже на следующий день он получил положительный тест на COVID-19. С поражением легких в 5% артиста госпитализировали. В больницу вместе с ним легла и его супруга Ирина Купченко, чтобы продолжать заботиться о муже. У нее также был диагностирован коронавирус, но актриса перенесла инфекционное заболевание в легкой форме.

28 января состояние здоровья Василия Ланового резко ухудшилось. Его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на то, что врачи делали все возможное, чтобы спасти народного артиста, он скончался на 88-м году жизни.



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