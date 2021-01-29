Отношение матери Тимати к Анастасии Решетовой кардинально поменялось

29.01.2021, 15:36, Разное

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Пользователи Сети заметили, что в последнее время отношение матери Тимати к своей бывшей невестке Анастасии Решетовой кардинально поменялось. Поводом для таких выводов послужил комментарий Симоны Юнусовой под видео, на котором запечатлены рэпер и его сын Ратмир.

В соцсети Instagram поклонники звездной семьи всегда замечали, что мать Тимати недолюбливает Анастасию Решетову. По их мнению, Симона Юнусова теплее относится к внучке Алисе, рожденной в отношениях артиста с Аленой Шишковой, нежели к сыну рэпера Ратмиру от Анастасии Решетовой. Недавний комментарий несостоявшейся свекрови заставил юзеров думать по-другому.

Тимати поделился с подписчиками милым роликом с сыном Ратмиром. В описании к публикации рэп-исполнитель спросил, на кого похож мальчик. Анастасия Решетова сразу же ответила, что Ратмир – копия она. Тимати в шутку призвал отправлять всех, кто согласился с данным утверждением, в бан. Однако на сторону Анастасии Решетовой неожиданно встала Симона Юнусова. Звездная бабушка заявила, что маленькому Ратмиру от Тимати достался только нос, а все остальное – мамино. Тогда рэпер пообещал заблокировать и Решетову, и Симону Юнусову.