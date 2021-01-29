ЕСПЧ провёл выездное заседание по делу Навального в комнате для свиданий «Матросской тишины»

29.01.2021, 15:31, Разное

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Европейский суд по правам человека провёл первое в истории выездное заседание по делу об аресте Алексея Навального. Судья Гудмуд Гётенборг рассмотрел дело блогера в комнате для свиданий СИЗО №1 («Матросская тишина») и признал его невиновным по всем обвинениям, постановив незамедлительно освободить из-под стражи.

Навальный был арестован в ходе выездного заседания Таганского районного суда, которое проходило в здании отделения полиции. Хотя такой формат заседаний разрешён по уставу ЕСПЧ, никогда ранее он не применялся, поскольку в этом не было необходимости. Однако после ареста блогера Навального евросудьи решили воспользоваться этой возможностью. Норвежский судья Гудмуд Гётенборг прибыл в Москву по туристической визе как частное лицо и навестил Навального в СИЗО, предъявив документы его близкого родственника. Ещё 12 судей ЕСПЧ участвовали в процессе по «Скайпу». Члены суда единогласно признали Навального невиновным по всем пунктам обвинения, «которые были предъявлены ему ранее или будут предъявлены в ближайшее время». Блогер был немедленно освобождён из СИЗО по приговору суда.

«Я рад, что правосудие свершилось. Выездные суды – это общемировая и общеевропейская практика, ничего необычного в них нет. Никакого требования к тому, чтобы судьи присутствовали лично, а не по «Скайпу», в законе нет. С самого начала членам ЕСПЧ было очевидно, что все обвинения против меня фейковые и сфабрикованные, они даже не стали читать то, что написали наши следователи в своём недообвинении», – сказал Навальный, выйдя на свободу.

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