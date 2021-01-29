 

Лукашенко раскрыл причину своей тайной инаугурации

29.01.2021, 15:22, Разное
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Президент рассказал, что за несколько дней до инаугурации ему принесли на стол документы, предупреждающие о готовящейся провокации. По словам Александра Лукашенко, злоумышленники намеревались бросить коктейль Молотова в один из автобусов, где будут находиться депутаты.

Белорусский лидер отметил, что решил скрыть церемонию, чтобы защитить людей от нападения. Лукашенко подчеркнул, что у него не было другого выхода. “А во что бы это вылилось? И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел”, – приводит слова президента телеграм-канал “Пул Первого”.

Напомним, инаугурация Лукашенко состоялась 23 сентября 2020 года. Церемония прошла во Дворце Независимости. Мероприятие посетили высшие должностные лица, депутаты, деятели науки, культуры и спорта. Примечательно, что анонса о готовящейся инаугурации в госСМИ не было.

Лидеры западных стран осудили Александра Лукашенко за тайную инаугурацию. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб
заявил, что такое мероприятие еще сильнее дискредитирует политика. “Сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа”,– сказал он.

Голосование состоялось 9 августа. По данным Центризбиркома, большинство избирателей – 80% – поддержали Александра Лукашенко. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила около 10% голосов. Против всех высказались 4% белорусов.



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