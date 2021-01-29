Как фильм “Офицеры” помирил враждующих Ланового и Юматова: интересные факты о легендарной картине

29.01.2021, 15:22, Разное

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Сценарий к ленте написал Борис Васильев – автор повести “А

зори здесь тихие…”. Предполагалось, что фильм “Офицеры” будет состоять из двух

частей, однако киностудия Горького двухсерийному варианту отказала. Сокращением

сценария занимался Кирилл Рапопорт – друг и коллега Бориса Васильева. Писатели

не понаслышке знали о тяготах войны – оба побывали на фронте.

Кресло режиссера занял Владимир Роговой. Фильм “Офицеры”

стал для кинематографиста вторым в карьере.

Роль Алексея Трофимова получил актер Георгий Юматов. Артист

попал в фильм благодаря Борису Васильеву. Дело в том,

что у Юматова в киношной среде была дурная репутация. Артиста считали

ненадежным. Драматург поручился за давнего приятеля перед съемочной группой. Георгий

Юматов подвел режиссера Владимира Рогового всего раз. Актеру простили

оплошность, ведь играл он великолепно.

На съемках картины “Офицеры” Георгий Юматов помирился с

Василием Лановым, последний играл Ивана Варавву. Отношения звезд кино

испортились после фильма “Павел Корчагин” – тогда Лановой забрал роль Юматова. Поработав в ленте Рогового, артисты еще не раз встречались на площадках, но уже как друзья.

Отметим, что Василий Лановой не сразу согласился работать в

картине. Любовь Ивана Вараввы к жене лучшего друга смущала актера. Создателям ленты пришлось

долго уговаривать знаменитость.

Роль Любови Трофимовой отдали Алине Покровской. Для съемок в

картине актриса специально училась верховой езде. В кадре Покровская работала

без дублера. Однажды во время съемок погони лошадь Алины помчалась вперед со

всех ног вдоль обрыва. Юматов и Лановой вовремя среагировали и бросились догонять строптивого скакуна и испуганную наездницу. Актерам с большим трудом удалось

остановить коня.

Не успела съемочная группа отойти от неприятного эпизода с

Покровской, как случилось новое ЧП. Второй режиссер фильма Владимир

Златоустовский, выступая дублером одного из артистов, чуть не разбился. Златоустовский

должен был прыгнуть со скалы на натянутый внизу брезент. Приземлился киношник

неудачно – упал на человека, держащего ткань.

Златоустовский заработал сотрясение мозга.

Для съемок картины “Офицеры” потребовался годовалый малыш.

Младенец должен был сыграть Ванечку Трофимова. Ребенка взяли в доме

малютки. После выхода фильма “Офицеры” на экраны жизнь сироты изменилась –

родная мама, увидев сына в кино, забрала его из приюта.

Интересные факты о съемках фильма “Офицеры”: