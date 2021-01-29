Скандалы: Деньги против зрелищ

29.01.2021, 15:08, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как владелец «Синема парк» и «Формула кино» Александр Мамут решил воевать с госбанком и поставил на кон свою репутацию

Юристы предпринимателя Александра Мамута отправили в Арбитражный суд Москвы сразу четыре иска к банку «Траст», которые были поданы от имени и по поручению АО «Синема парк» и A&NN Investments Limited. Основанием для таких действий стало списание после новогодних каникул со счетов объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк» 450 млн руб. Это была новогодняя выручка объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк».

Деньги были списаны в счет погашения задолженности обеих компаний «Трасту», которая составляет 19 млрд. По мнению анонимных источников, близких к «Синема парку», это списание является злоупотреблением правом и фактически принуждает к банкротству объединенную киносеть.

Защита Ленина

До сих пор для защиты кинобизнеса Александра Мамута использовалась «защита Ленина». Известно, что Ильич, будучи уже больным человеком, оставшись наедине с Луначарским, заявил тому, что «из всех искусств для нас важнейшим является кино». После чего этот лозунг повис (в буквальном смысле этого слова) во всех кинотеатрах и киноклубах Советского Союза. Фраза стала важнейшим инструментом лоббистов кино на все времена. На этот раз ее озвучила Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК), председатель совета которой Олег Березин написал письмо руководителю администрации президента Антону Вайно. Видимо в расчете на то, что на бедственное положение Мамута обратят внимание на самом верху.

В письме Березин угрожал банкротством «Синема парк», которое, по его мнению, приведет ни много ни мало — к срыву реализации приоритетных целей, «которые государство в лице президента определило в качестве приоритетных во время этого сложного экономического периода».

Фактически руководитель АВК попытался придать бизнес-проблемам самого Александра Мамута политическое звучание. Такой ковидо-вариант тезиса о «слишком серьезном, чтобы обанкротить», получившего популярность еще в период финансового кризиса 2008 года. Банк «Траст», по оценке Березина, решил просто добить кинобизнес отдельно взятого российского предпринимателя.

Корона для Мамута

Олег Березин уверен, что причиной проблем бизнеса Александра Мамута является пресловутая «корона». Большую часть 2020 года кинотеатры в России были закрыты в рамках принимаемых мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, и это не могло не сказаться на финансовом состоянии киносети «Синема парк». Долги компании Мамута перестали обслуживать в марте 2020 года — сразу после введения карантина. Но это совпадение выглядит несколько странным, учитывая тот факт, что к этому моменту российский кинопрокат был на подъеме, а кассовые сборы били рекорды. Финансовое положение киносети Александра Мамута, по мнению руководителя «Траста» Александра Соколова, высказанном весной 2020 года, было просто прекрасным. Правда потом точка зрения банкиров резко изменилась. Сейчас представители «Траста» говорят о том, что проблемы компании начались еще в 2017 года, а в 2018 году бизнес уже был не способен погасить основной долг.

Это заявление радикально меняет картину мира, в которой главную роль играет коронавирус. Зато оно неплохо вписывается в общую историю киносети и ее отношений с кредиторами. А она началась еще до того, как в нее вошли как Александр Мамут, так и, собственно, банк «Траст».

Компания A&NN купила киносеть «Синема парк» в апреле 2017 года — как раз в тот момент, когда, по признанию «Траста», у нее начались проблемы. Продавал сеть Саид Керимов, сын Сулеймана Керимова, в жизни которого, судя по всему, также наступала полоса неудач. Спустя несколько месяцев сенатора арестуют во Франции по делу, связанному с уклонением от уплаты налогов. Практически одновременно структуры Александра Мамута продали другой прокатный бизнес — вторую крупнейшую в России киносеть «Формула кино». На этот раз продавцом оказалась компания А1. К слову, исполнительный директор «Траста» Михаил Хабаров в 2010-2014-м годах возглавлял А1.

Таким образом, нынешнее руководство банка непрофильных активов «Траст» трудно заподозрить в незнании реальной ситуации в кинопрокатном бизнесе в целом и «Формуле кино» — конкретно.

В 2017-м году произошло еще очень важное событие. Дело в том, что сделки по приобретению кредитовал (в том числе) банк «Открытие». Но в августе 2017 года ЦБ отправил «Открытие» на санацию, а долг Мамута оказался в «Трасте», который стал мусорной корзиной для кредитов «Открытия».

Другими словами, история интимных кредитных отношений Александра Мамута с «Трастом» на поверку оказывается элементом сложной системы многосторонних отношений разных игроков, каждый из которых в тот момент находился в пограничной ситуации. Судя по всему, это обстоятельство могло стать главным объяснением, почему «Траст» так долго не пытался предпринять решительных действий, но приступил к ним после встречи 2021 года. Банкиры использовали в качестве повода окончание моратория на выплату долгов, который был введен в 2020-м году. Но, судя по всему, к войне в «Трасте» готовились заранее. Входил ли в этот план банкротство крупнейшего игрока рынка кинопроката, сказать сложно. Но нанести серьезный удар по Александру Мамуту и его репутации уже удалось.

Александр Кузьмин