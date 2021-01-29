С-400 заступили на боевое дежурство в Самарской области

29.01.2021, 15:04, Новости дня

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Зенитно-ракетный комплекс С-400 заступил на боевое дежурство по обороне воздушного пространства Поволжья в Самарской области, сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).

«Перевооружение на С-400 в 1,7 раза повысило боевые возможности [зенитного ракетного] полка. Отличительной особенностью системы является увеличенная зона поражения, в пределах которой ведется уничтожение всех существующих и перспективных средств воздушного нападения», – сообщил командующий 14-й армией ВВС и ПВО ЦВО генерал-майор Владимир Мельников, передает ТАСС.

Систему поставили в декабре 2020 года. Передача техники и первый боевой пуск проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

В декабре американский журнал National Interest оценил российские зенитно-ракетные комплексы С-400, озаглавив статью вопросом, является ли система ПРО с использованием именно этих ЗРК «главным страхом НАТО».