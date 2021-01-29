 

Волкова объявили в розыск за призывы к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях

29.01.2021, 15:04, Новости дня
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Следователи объявили в розыск руководителя сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонида Волкова, сообщил Следственный комитет России.

Уголовное дело возбуждено из-за видеозаписей, на которых Волков призывает несовершеннолетних участвовать в незаконных акциях, сообщается на сайте ведомства.

«На основании собранных по делу доказательств, в том числе в соответствии с выводами лингвистического исследования, которым в высказываниях установлены призывы к несовершеннолетним, склоняющие их к участию в митингах, в отношении Волкова вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ «Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий». Волков объявлен в розыск», – уточнили в СК.

Ранее Следственный комитет сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении Волкова.

Напомним, еще накануне митингов следствие завело дело по факту вовлечения подростков через интернет в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни. Также СК возбудил уголовные дела по фактам противоправных действий при несанкционированной акции в центре Москвы в субботу.



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