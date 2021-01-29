Большунов назвал победу на Кубке мира лучшим ответом на инцидент в Финляндии

29.01.2021, 15:04, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Победа в пятницу в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Швеции стала лучшим ответом на инцидент финским лыжником Иони Мяки, произошедший на этапе Кубка мира в Финляндии, сообщил российский лыжник Александр Большунов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Это лучший ответ всем, когда нас прессуют и критикуют, мы становимся сильнее. Критикуйте меня больше, а я в свою очередь буду становиться сильнее и доказывать своими результатами. С какими мыслями выходил сегодня? Бежать и показывать достойный результат», – передает ТАСС слова спортсмена.

«В «разделке» ты идешь один и показываешь всю свою мощь, на что ты способен и на что готов. Хочу сказать спасибо тем, кто поддерживает и кто не поддерживает меня», – добавил Большунов.

В пятницу житель России выиграл гонку на 15 километров с раздельными стартом свободным стилем в шведском Фалуне. Он финишировал с результатом 32 минуты 33,3 секунды. Второе место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер, проигравший Большунову 1,8 секунды, третье – его соотечественник Шур Рете (+23,9 секунды), передает РИА «Новости».

В прошлое воскресенье первая команда сборной РФ по лыжным гонкам была лишена бронзовых медалей, выигранных в эстафете на этапе Кубка мира в финском Лахти, за неспортивное поведение Большунова. После финиша он врезался в лыжника сборной Финляндии, из-за чего жюри приняло решение дисквалифицировать российскую команду.

Позже в правоохранительные органы Финляндии поступило заявление на Большунова: ему вменяют нанесение увечий финскому сопернику.